Kiraz hasadında yeni dayanışma

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in pandemide "Üreticinin Ürünü Dalında Kalmasın" diyerek başlattığı hasat dayanışmasının ikincisi bu yıl da gönüllü desteğiyle başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya gelen gönüllüler Kemalpaşalı üreticilerin kiraz hasadına destek için yola çıktı. Soyer, "Anadolu'nun kadim imece kültürünü el birliğiyle yaşatacağız" diye konuştu.

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