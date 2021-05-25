Nefes kredisi yeniden devrede

Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili bu krediden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, piyasanın çok altında faiz uygulanacak.



HAZİNE GARANTİSİYLE

PANDEMİ sürecinde Nefes Kredisi piyasalara önemli destek unsuru olacak. Geçen yıl bu kredi yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Kredi, Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak.

Başvurular protokole imza atan bankalara yapılacak. Nefes kredisinden yararlanma koşulları daha öncekilere göre kolaylaştırılacak, kredinin 6 ay ödemesiz olması da planlanıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar süreçle ilgileniyor. Bu kredi TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmelere veriliyor.



ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

TİCARİ faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa verilecek hibe destek programına başvurular da bugün başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek tacirler yararlanacak. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki grup için 3 bin lira ile 5 bin lira ödeme yapılacak. Yüzlerce meslek grubu hibe alabilecek.

HAZAL ATEŞ/ANKARA