Osmangazi'den icradan satılık daire

Mahkeme Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 146 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Site içinde yüzme havuzu olduğu ve bahçe düzenlemesinin yapılmış yürüyüş yolları ve yeşil alanların düzenlendiği ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 14.07.2021 14:20belirlendi.