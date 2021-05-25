  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Osmangazi'den icradan satılık daire

'den icradan satılık daire

'nın ilçesinde bulunan 146 metrekare daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Osmangazi'den icradan satılık daire

25.05.2021, 09:15

Mahkeme Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 146 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Site içinde yüzme havuzu olduğu ve bahçe düzenlemesinin yapılmış yürüyüş yolları ve yeşil alanların düzenlendiği ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 14.07.2021 14:20belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmangazi'den icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.