Tekirdağ Ergene'de icradan satılık ev

Mahkeme Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan 1561,35 metrekare yüzölçüme sahip bahçeli kerpiç ev için satış kararı verdi. Evin etrafının meskun saha olduğu ve çevresinde ağırlıklı olarak boş arsalar, 1-2 katlı konut tipi yapılaşmalar ve sanayi tesisleri bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 15.06.2021 10:20 belirlendi.