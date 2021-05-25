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Haberler Ekonomi Üretilen araçların 4’te üçü yurt dışına satıldı

Üretilen araçların 4’te üçü yurt dışına satıldı

Üretilen araçların 4’te üçü yurt dışına satıldı

25.5.2021

TÜRKİYE'NİN önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın 79 bin 950'si ihraç edildi, yaklaşık 1 milyar 696 milyon 436 bin dolar gelir sağlandı. Sakarya, ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre otomotivdeki ihracat payını yüzde 38,9 artırmayı başardı.
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