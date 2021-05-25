TÜRKİYE'NİN önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın 79 bin 950'si ihraç edildi, yaklaşık 1 milyar 696 milyon 436 bin dolar gelir sağlandı. Sakarya, ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre otomotivdeki ihracat payını yüzde 38,9 artırmayı başardı.
Üretilen araçların 4’te üçü yurt dışına satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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