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Haberler Ekonomi 5 milyon mezuna kredi borcu kolaylığı

5 milyon mezuna kredi borcu kolaylığı

Meclis’e sunulan yapılandırma düzenlemesi, milyonlarca üniversite mezununa büyük kolaylıklar sağlayacak. Tasarıyla öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek

5 milyon mezuna kredi borcu kolaylığı

26.5.2021

5 milyon üniversite mezununun öğrenim kredisi borcuyla ilgili Meclis'e sunulan yapılandırma teklifiyle ödemelerde önemli kolaylıklar getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Partili milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifinde birçok vergi borcuna yapılandırma gelirken, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu faiziyle katlanarak artan üniversite mezunlarının durumu da merak ediliyordu. Meclis'e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi, üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de büyük kolaylıklar sağlayacak. Tasarıyla KYK'ya olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar da bu kapsamda olacak.

31 AĞUSTOS'A KADAR
Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Belirlenen bu tarihin günün şartlarına göre uzatılabileceği bildirildi.

ANAPARADA İNDİRİM YOK
MECLİS'E sunulan yapılandırma anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim sağlıyor. Anaparada bir indirimin söz konusu olmadığı belirtildi. Geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak. Bu da daha önce aylık işletilen yüzde 1,40'lık gecikme faizinden çok daha düşük bir orana işaret ediyor.

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