Altın yatırımcısı alım satım için beklemeli

Özellikle kripto paralardan çıkıp kaçan yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında hareketli günler yaşandığını belirten Memiş, "507-508 liradan son olarak 515 liraya çıkan gram altının fiyatı Haziran ayının ilk günlerinde 525-530 lira bandına kadar tırmanabilir. Altın yatırımcıları bugünlerde alım ya da satım yapmamalı. Stabil halde beklemede kalmalı" dedi. Altında alış yapmak isteyenlerin fiyatların 500 liranın altına çekilmesini bekleyebileceğini ifade eden Memiş, "Dolardaki durağanlık normal. Fiyat kuru bu seviyelerde devam edebilir. Küçük iniş ve çıkışlar yaşanabilir ancak genel trend bu yönde olacak" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL