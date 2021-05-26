Borsa’da şirketlere vergi indirimi geldi

KURUMLAR Vergisi'nde yeni dönem başladı. Kurumlar Vergisi bu yıl yüzde 25 gelecek yıl da yüzde 23 uygulanacak.

Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşviki de devreye giriyor. En az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

İndirim kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara yönelik olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kurumlar Vergisi Genel Tebliği dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA