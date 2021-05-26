EGİAD, E-Spor’u mercek altına aldı

E-SPOR (elektronik) ile ilgili online toplantı düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sektörün öncülerinden Kaan Kural'ı üye iş insanları ile buluşturdu.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, öncelikli alan olarak belirledikleri girişimcilik ve Z kuşağının kesişim noktasında E-Spor'un bulunduğuna dikkat çekti. Kural ise "E-Spor'un hiyerarşide çok önemli bir yere oturacağı görülüyor" dedi.