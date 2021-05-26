  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi EGİAD, E-Spor’u mercek altına aldı

EGİAD, ’u mercek altına aldı

EGİAD, E-Spor’u mercek altına aldı

26.5.2021

E-SPOR (elektronik) ile ilgili online toplantı düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sektörün öncülerinden Kaan Kural'ı üye iş insanları ile buluşturdu.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, öncelikli alan olarak belirledikleri girişimcilik ve Z kuşağının kesişim noktasında E-Spor'un bulunduğuna dikkat çekti. Kural ise "E-Spor'un hiyerarşide çok önemli bir yere oturacağı görülüyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EGİAD, E-Spor’u mercek altına aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.