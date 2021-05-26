Hatay'da icradan satılık daire

Mahkeme Hatay'ın İskender'un ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, ebeveyn odasında banyo ve iki balkonu bulunduğu ve salon ve odaların zemininin laminant parke ile kaplandığı da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 17.08.2021 13:00 belirlendi.