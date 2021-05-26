Hibe desteğine birinci dakikada 1600 başvuru

TİCARİ faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa 3-5 bin lira hibe destek başvuruları dün başladı. Sistemin açıldığı dakikada bin 600 başvuru geldi. Gün içinde yapılan başvuru 20 bini geçti. Başvurular kimlik numaralarına göre yapılırken bugün son hanesi 2, yarın da 4 olan vatandaşlar sisteme girebilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki ayrı grup için 3 bin lira ile 5 bin lira ödeme yapılacak. Tiyatrocu, hamal, arzuhalci, ressam, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör, pansiyoncu, gözlemeci, güzellik salonu sahibi, pazarda çiçek satanların da aralarında yer aldığı 340 ekonomik faaliyet, meslek grubu hibeden yararlanacak. Bakanlıkça belirlenen iki grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.

HAZAL ATEŞ