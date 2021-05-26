Isıtma- soğutmada çevreye duyarlı tasarıma geçiliyor

HAVA ısıtma ve soğutma ürünleri gibi bazı ürünlerde 2023'te çevreye duyarlı tasarıma geçiş yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuyla ilgili yönetmeliği hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses çillerleri ve fankoil ünitelerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulmasıyla ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirliyor. Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Öte yandan, "Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ■ ANKARA

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