Konut sektöründe en değerli il Muğla

TÜRKİYE genelinde konut yatırımının en hızlı döndüğü iller arasında ortalama 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa başı çekiyor. Endeksa'nın araştırmasına göre iller arasında ortalama metrekare satış fiyatı Muğla'da 7 bin 771 lira, İstanbul'da 4 bin 587 lira ve Aydın'da 4 bin 169 lira olarak belirlendi.

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