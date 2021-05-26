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Haberler Ekonomi Konut sektöründe en değerli il Muğla

Konut sektöründe en değerli il

Konut sektöründe en değerli il Muğla

26.5.2021

TÜRKİYE genelinde konut yatırımının en hızlı döndüğü iller arasında ortalama 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa başı çekiyor. Endeksa'nın araştırmasına göre iller arasında ortalama metrekare satış fiyatı Muğla'da 7 bin 771 lira, İstanbul'da 4 bin 587 lira ve Aydın'da 4 bin 169 lira olarak belirlendi.
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