Manisa'da icradan satılık dükkan

Mahkeme Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan 102 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın Saruhanlı Çarşı Cami'ne 90 metre, Saruhanlı Belediyesi'ne 100 metre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 130 metre, Hükümet Konağı'na 300 metre mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 23.06.2021 12:00 belirlendi.