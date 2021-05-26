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Haberler Ekonomi Moda sektörü İspanya’ya dijitalden ulaşıyor

Moda sektörü ’ya dijitalden ulaşıyor

Moda sektörü İspanya’ya dijitalden ulaşıyor

26.5.2021

TİCARET Bakanlığı desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ile UTİB İspanya'ya beş gün sürecek dijital ticaret organizasyonunu başlattı. 45 Türk firması 100'den fazla İspanyol alıcıyla el sıkıştı.
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