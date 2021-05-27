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Haberler Ekonomi Aydınlı anne - oğuldan ödüllü zeytinyağı üretimi

Aydınlı anne - oğuldan ödüllü zeytinyağı üretimi

Aydınlı anne - oğuldan ödüllü zeytinyağı üretimi

27.5.2021

Zeytindostu Derneği'nin 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri yarışmasına 'Março' adıyla markalaştırdıkları natürel zeytinyağı ile katılan anne ve oğlu gümüş madalya kazandı.
Germencik ilçesinde 40 dönümlük arazide zeytincilikle ilgilenen Gıda Mühendisi İnci Özer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi oğlu Egemen Yıldırım, "Kazandığımız ödül bize hem motivasyon kaynağı oldu hem de doğru yolda ilerlediğimizi bir kez daha gösterdi" dedi.
Özer, tadımcılardan ve tüketicilerden aldıkları olumlu geri dönüşlerin kendilerini daha cesaretlendirdiğini ve heyecanlandırdığını dile getirdi.

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