Çankaya'da icradan satılık arsa

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 576 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın üzerinde birkaç adet meyve ağacının bulunduğu, yola seviyesinin yaklaşık 5-6 m aşağıda olduğu, çevresinde 4-5 katlı binaların bulunduğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 05.07.2021 10:00 belirlendi.