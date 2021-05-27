Gaziantep'te icradan satılık daire

Mahkeme Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Bölgeye ulaşım sıkıntısı bulunmadığı ve dairenin İslahiye Belediyesi'ne yaklaşık 120 m. mesafede olup belediye hizmetlerinden faydalandığı da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 12.07.2021 14:30 belirlendi.