İZTO’dan Kemalpaşa Lojistik Köyü atağı

İZMİR Ticaret Odası mayıs ayı olağan meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kemalpaşa Lojistik Köyü ile ilgili çalışma grubu kurduklarını belirterek, "Ülkemizde kara-deniz-tren hattı entegrasyonunu bu kadar geniş bir hinterlandda yapabilecek başka bir alan bulunmuyor. Kentimizin bu şekilde çoklu taşıma özelliğine sahip bir merkeze ihtiyacı olduğu çok açık. Çalışma grubumuz hazırlıklarını tamamladıktan sonra bütün izinleri alıp bu merkezin bir an önce hayata geçmesi için harekete geçeceğiz" dedi.