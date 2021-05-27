EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, BioNTech aşı uygulamasında ihracatçılara öncelik verilmesi talebinde bulundu.
Eskinazi, Çin'in yeni tip korona virüse karşı aşılanmamış kişilere vize vermediğini aktardı.
Benzer uygulamaların yakın gelecekte ABD ve Avrupa ülkelerinde de geçerli olabileceğinin altını çizen Eskinazi, "Türkiye, BioNTech Pfizer ile 90 milyon dozluk yeni bir anlaşma yaptı. Burada ihracatçı firmalarımıza öncelik verilmesini istiyoruz. İhracatımız için bu husus çok hayati" dedi.
Jak Eskinazi’den asıda ihracatçılara öncelik talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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