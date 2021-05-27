Karabağlar Belediyesi’nden mobil vezne hizmeti

KARABAĞLAR Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksidini ödemek isteyen vatandaşlar için veznelerde gerekli önlemleri alırken, buralara gelemeyecek olanlar için internet ve "mobil vezne" seçenekleri sunuluyor. Karabağlar Belediyesi, başkanlık makamlığı envanterindeki VIP minibüsü geçen yıl hasta ve engelli vatandaşların evlerinin önünde hizmet alabileceği "mobil vezneye" dönüştürdü. Araca, amaca uygun yeni donanımlar eklendi.

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