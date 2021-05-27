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Haberler Ekonomi Kuraklık için çiftçiye destek hazırlığı yapılıyor

Kuraklık için çiftçiye destek hazırlığı yapılıyor

Kuraklık için çiftçiye destek hazırlığı yapılıyor

27.5.2021

DÜNYA pandeminin yanında bu yıl büyük bir kuraklık ile de mücadele etmeye başladı. Türkiye'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için AK Parti de seferber oldu.

BORÇLAR ERTELENDİ
SIKINTI yaşabilecek üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde. Hükümet hem pandemi hem de yaşanabilecek bu sıkıntılar nedeniyle bir adım atıp çiftçilerdin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na olan borçlarını erteledi. Sorunları yerinde de gören AK Parti, çözüm için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verilerek Tarım ve Orman Bakanı'na sorunlar iletildi.

Öneri olarak da, ürünü tarlada kalan çiftçilere, tarımsal destek ödemesi yapılması, önümüzdeki yıl ücretsiz tohum, gübre ve mazot verilmesi sıralandı. Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlıklara başladı. Bu kapsamda bakanlık kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak. Tespit sonrası tohum, mazot ve gübre gibi destekler gündeme gelecek.

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