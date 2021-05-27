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Haberler Ekonomi Pehlivan: Biz çözüm odaklı hareket edeceğiz

Pehlivan: Biz çözüm odaklı hareket edeceğiz

Pehlivan: Biz çözüm odaklı hareket edeceğiz

27.5.2021

ULUKENT Sanayi Bölgesi'ndeki iş insanlarının talep ve önerilerini dinleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Sanayicilerimizin sorunlarını çözmekle mükellefiz" diye konuştu.

SORUNLAR KONUŞULDU
MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ulukent Sanayicileri Derneği (USAD) yöneticileriyle bir araya geldi. Ulukent Sanayi Sitesi'nde düzenlenen toplantıya Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, Ulukent Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Telcioğlu, yönetim kurulu üyeleri Kemal Buluğ, Mehmet Korkmaz ve Erdem Güleryüz katıldı.

Bölgede yaşanan sorun ve projelerine ilişkin talep ve önerilerini aktaran Dernek Başkanı Telcioğlu, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'dan destek istedi. Misafirperverliklerinden dolayı USAD üyelerine teşekkür eden Başkan Pehlivan, Türkiye ekonomisinin can damarı olan sanayicilerin sıkıntılarına yönelik olarak çözüm odaklı hareket edeceklerini söyledi.

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