Son dakika: Bakan Dönmez'den petrol keşfi açıklaması! Hangi ilde ne kadar çıktı?

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.
Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Karadeniz'deki 405 milyar m3'lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021
Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.
📍Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 🛢
📍Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 🛢
📍Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 🛢 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO
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