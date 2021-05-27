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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Dönmez'den petrol keşfi açıklaması! Hangi ilde ne kadar çıktı?

Son dakika: Bakan Dönmez'den petrol keşfi açıklaması! Hangi ilde ne kadar çıktı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Son dakika: Bakan Dönmez'den petrol keşfi açıklaması! Hangi ilde ne kadar çıktı?
AA

27.05.2021, 14:24

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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