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Son dakika: 'e yakalama kararı

Son dakika haberi...'nın talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika: Sedat Peker'e yakalama kararı

27.05.2021, 14:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021, 14:58

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Peker hakkında, 2021/100993 numaralı dosyası üzerinden soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek, hakkında yakalama emri düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.

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