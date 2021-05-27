Tarım girişimcisine 200 bin TL hibe yardımı

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, BİGG 2021 birinci çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor.



30 HAZİRAN'A KADAR

Programa başvuracak girişimcilerin uygun bulunan iş fikirlerine, ön kuluçkaya alınarak nitelikli iş planı hazırlama ve değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme konusunda destek sağlanacak.

Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 30 Haziran'a kadar 'T-BİGGY'ye yapabilecek.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12'sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını hatırlatarak, T-BİGGY olarak, özellikle "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" tematik alanı öncelikli olmak üzere yeni dönem için genç girişimcileri aradıklarını ifade etti.