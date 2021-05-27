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Haberler Ekonomi Turizmcinin umudu arttı

Turizmcinin umudu arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de vaka sayılarını artıran koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve aşı uygulamaları meyvesini vermeye başladı. Salgın rakamlarının azalmasıyla birlikte yaz mevsimiyle birlikte turizmcilerin umudu arttı. Turizmde hareketlilik yaşanırken sektör temsilcileri, sezona hazır olduklarını söyledi.

Turizmcinin umudu arttı

27.5.2021

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜRFOFED) Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, Aydın'ın BionTech aşılarının Aile Sağlık Merkezlerinde uygulanması için pilot il olmasının ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Rusya açıklamasının sektörü umutlandırdığını söyledi. Özden, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Rusya'nın karşılıklı uçuşları açacağına dair açıklamalarının umut verici olduğunu söyledi. BionTech aşılarının Aile Sağlık Merkezlerinde uygulanması için Aydın'ın pilot il olması hakkında da konuşan Özden, "Aşılama hızlandıkça biz de sektör olarak normalleşeceğiz" dedi.

"HABERLER GÜZEL"
Aşıya çok güvendiklerini söyleyen Özden, "Aşılanma arttıkça hem ülkemizde hem de dünya genelinde normalleşme hızlanacak.
Haberler güzel. Turizm sektöründe aslında hareket olacak. İnsanlar tatile çıkmak, seyahat etmek, gezmek istiyor, onda bir sıkıntı yok. Sıkıntı normalleşme sürecindeki belirsizliklerden dolayı. Bu aşılama hızlanınca, normalleşme süreci iyiye gittikçe biz de sektör olarak normalleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAREKET OLUR"
Yurtdışında uçuşların açılmasının da çok olumlu bir etken olacağını dile getiren Özden, "Sayın bakanımız bu konuda çok uğraşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu görüşmelerde devreye girecektir.
Rusya Haziran ayının ortasına kadar karşılıklı uçuşları açarsa, Haziran ayından itibaren iyi bir hareket olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ

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