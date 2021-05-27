Türkiye’den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satısı

TÜRKİYE'DEN 2021'in ilk dört ayında Amerika, Almanya ve Belçika başta olmak üzere 40 ülkeye 9 milyon 542 bin 306 dolarlık bal ihraç edildi. Bal ihracatı, 2 bin 12 ton karşılığı 8 milyon 990 bin 22 dolar girdi elde edilen Ocak-Nisan 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 24, değer bakımından da yüzde 6 artış gösterdi.

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