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Haberler Ekonomi Türkiye’den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satısı

’den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık satısı

Türkiye’den 40 ülkeye 9,5 milyon dolarlık bal satısı

27.5.2021

TÜRKİYE'DEN 2021'in ilk dört ayında Amerika, Almanya ve Belçika başta olmak üzere 40 ülkeye 9 milyon 542 bin 306 dolarlık bal ihraç edildi. Bal ihracatı, 2 bin 12 ton karşılığı 8 milyon 990 bin 22 dolar girdi elde edilen Ocak-Nisan 2020'ye göre miktar bakımından yüzde 24, değer bakımından da yüzde 6 artış gösterdi.
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