‘Yenilenebilir enerji kurulu gücü 51 bin 78 megavat’

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kurulu gücünün 51 bin 78 megavata ulaştığını ve bunun toplam kurulu gücün yüzde 52,5'ini oluşturduğunu belirtti.

Dönmez, "Bu yıl içerisinde 2 bin megavatı güneş ve 2.000 megavatı rüzgâr olmak üzere 4 YEKA yarışması düzenleyeceğiz" dedi. Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşle yatırımların 5-10 yıl öncesine göre yaklaşık 5'te 1 maliyetle yapıldığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: "2020, küresel yenilenebilir enerji kurulu güç artışında çok yüksek bir yatırımın devreye alındığı yıl oldu."