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Haberler Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

28.5.2021

MERKEZ Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Mayıs ile biten haftada 40 milyar 405 milyon 308 bin lira artarak 3 trilyon 840 milyar 930 milyon 857 bin liradan, 3 trilyon 881 milyar 336 milyon 165 bin liraya çıktı.
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