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Haberler Ekonomi Denizli Büyükşehir’den esnafa 15 milyon lira

Büyükşehir’den esnafa 15 milyon lira

Denizli Büyükşehir’den esnafa 15 milyon lira

28.5.2021

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran il genelindeki 10 bin esnafa bin 500'er lira olmak üzere toplamda 15 milyon liralık hibe desteği verecek. Hibe müjdesini meclis toplantısında veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Esnafımız salgından çok etkilenen kesim. Biz de esnaf kardeşlerimizin yanında olmak istedik" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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