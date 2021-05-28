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Haberler Ekonomi ESHOT ve ÜNİBEL kararları kabul edildi

ESHOT ve ÜNİBEL kararları kabul edildi

ESHOT ve ÜNİBEL kararları kabul edildi

28.5.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden olan ESHOT'tun bazı yetkilerinde değişim kararı alındı. Kara, deniz, demiryolunda işletilen her türlü toplu taşıma ile ücret tarifelerinin koordinasyonu Ulaşım Daire Başkanlığı'na devredilirken ulaşımdan elde edilen ücretlerin toplanması görevinin de ÜNİBEL A.Ş.'ye aktarılması kararlaştırıldı. Kabul edilen kararlar 11 Haziran'dan itibaren işleme konulacak.
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