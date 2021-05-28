İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden olan ESHOT'tun bazı yetkilerinde değişim kararı alındı. Kara, deniz, demiryolunda işletilen her türlü toplu taşıma ile ücret tarifelerinin koordinasyonu Ulaşım Daire Başkanlığı'na devredilirken ulaşımdan elde edilen ücretlerin toplanması görevinin de ÜNİBEL A.Ş.'ye aktarılması kararlaştırıldı. Kabul edilen kararlar 11 Haziran'dan itibaren işleme konulacak.
ESHOT ve ÜNİBEL kararları kabul edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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