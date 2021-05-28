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Haberler Ekonomi Tasarruflar ilk 3 ayda 2 trilyon lirayı aştı

Tasarruflar ilk 3 ayda 2 trilyon lirayı aştı

Tasarruflar ilk 3 ayda 2 trilyon lirayı aştı

28.5.2021

Vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesinin de etkisiyle tasarruf mevduatları toplamı ilk çeyrekte 2 trilyon 49,3 milyar liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mevduatlardaki artış oranı yüzde 31,4 oldu. Tasarruf mevduatlarındaki bu artışta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide oluşan belirsizliklerin etkisiyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu. Tasarruf mevduatlarının % 41,6'sı İstanbul'da birikirken, İzmir üçüncü sırada yer aldı.
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