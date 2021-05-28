Taze meyve sebzede gıda güvenliğini zirveye taşıyacak projeye başlandı

DÜNYA genelinde tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişme çabaları öncelikleri sıralamasında ilk sıraya yükselmiş durumda. Gıda üreticileri ve ihracatçıları tarladan çatala güvenli gıda üretip tüketicinin güvenini kazanmak için "Gıda Güvenliği" ile ilgili adımları hızla atıyor. Pandemi döneminde ihracatta büyük bir başarı ortaya koyarak 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracata imza atarak gıda ihracatında zirveye oturan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, gıda ürünleri ihracatında başarıyı sürekli kılmanın yolunun tüketici güveninin sürdürülebilir olmasından geçtiği bilinciyle 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' adını verdiği projeyi başlattı.

GIDA DEPOSUYUZ

TÜRKİYE'NİN dünyanın gıda deposu olduğuna işaret eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, her yıl 50-55 milyon ton taze meyve sebze ürettiklerini, domates, kiraz, biber, üzüm, kayısı, incir, narenciye, çilek, nar başta olmak üzere pek çok taze meyve sebzede dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldıklarını, ihracattaki başarının da sürdürülebilir olması için 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projeyle hastalık ve zararlılarla mücadelede entegre bir süreci hedeflediklerini kaydetti.

GIDA ürünlerinin kaliteli ve sağlıklı olması için yapılan işlemlerden birinin izinli olan pestisitlerin doğru bir şekilde gıda üretiminde kullanılması olduğunun altını çizen Uçak, "Doğru zamanda, doğru dozda, doğru alet ve ekipmanla, son ilaçlama ve hasat zamanı arasındaki süreye uygun, hedef organizmaya yönelik uygulamalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde uygulamalarda hem insan ve çevre sağlığına zarar vermiş oluyoruz hem de ihracatımıza engel oluyoruz. Ya da projemizle pestisitlerin doğru kullanımını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇILEKTE ANALIZ SONUÇLARI MÜKEMMEL

PROJEYLE ihracatın yoğun olduğu 'çekirdeksiz sofralık üzüm, kiraz, nar, şeftali, mandalina, çilek, domates, hıyar ve asma yaprağı' ürünlerine yönelik pestisitlerin analiz edilmesinin planladığını anlatan Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Numune toplayarak analizler yapmaya devam edeceğiz. MRL (Maksimum Rezidü Limiti) değerleri en büyük ihraç pazarlarımız Avrupa Birliği, Rusya ve kendi vatandaşlarımızın tüketimi için Türkiye'nin limitlerine uyumlu çıktı. Üreticimizin bu başarısı ihracatta da başarıyı getirdi. Çilek ihracatı 1 Ocak - 24 Mayıs döneminde yüzde 143 artarak 40,3 milyon dolara ulaştı. Kiraz ihracatında üst sıralara yükselme çabalarımız devam edecek. Pestisitler konusunda veriye sahip olmamız elimizi de güçlendirecek."