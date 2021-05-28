Varlık Fonu’nda görev değişikliği

TÜRKİYE Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın'ın yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı. Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Rekabet Kurulu Üyeliği görevine ise Cengiz Çolak atandı.
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