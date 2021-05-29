Avcılar İnşaat’tan projede erken teslim

AVCILAR İnşaat, lüksü ve modernizmi yatay mimaride yaşatan projesi Avcılar Exclusive Bayraklı'nın ofis bölümünü 9 ay önce tamamladı. Konut bölümü ise planlanandan bir yıl önce yatırımcılarına teslim edilecek. İzmir'in yeni iş merkezi Bayraklı'daki projenin inşaatına, artan maliyetler ve pandeminin getirdiği olumsuzluğa rağmen hız verildi. Projenin 26 ticari alan ile 156 bağımsız bölümün yer aldığı "Business" konsepti, planlanandan 9 ay önce tamamlandı. Avcılar Exclusive Bayraklı'da yatırımcılar törenle anahtarlarını teslim aldı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "İzmir'de yaşadığımız için kendimizi hep özel hissettik. Amacımız yatırımcımıza da kendini özel hissettirmek. Bunun için tüm iş ve yaşam konforunun sağlandığı Avcılar Exclusive Bayraklı'ya büyük önem verdik" dedi.

YÜZDE 300 KAZANDIRDI

İnşaat maliyetlerinin yüzde 145 arttığına dikkat çeken İdris Avcı "Pandemide yatırımcımızı koruyacak tüm tedbirleri aldık. Planlanan teslim tarihinden 9 ay önce projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tercihini Avcılar'dan yana kullananların yatırımları da yüzde 300 oranında değer kazandı" dedi. 103 bağımsız bölümün yer aldığı "Home" konsepti de yeni bir rekora imza atılarak planlanandan bir yıl önce tamamlanacak.