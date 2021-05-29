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Haberler Ekonomi Esnafa hibe desteğine 2 günde 565 bin başvuru

Esnafa hibe desteğine 2 günde 565 bin başvuru

Esnafa hibe desteğine 2 günde 565 bin başvuru

29.5.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine iki günde 565 bin başvuru geldi. Bu listedeki 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alacak. Hibe desteğine başvuruları 23 Haziran akşamına kadar sürecek, bugün kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvurusunu yapabilecek.

HAZAL ATEŞ

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