  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Gram altın 525 lirayı gördü

altın 525 lirayı gördü

Gram altın 525 lirayı gördü

29.5.2021

Altın fiyatları yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Gram altın dün 525.152 lira-yı görürken, ons altın, ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin mesajlarıyla 1900 dolara dayandı. Çeyrek altın ise 900 liraya yaklaştı. Yatırımcıların son dönemde fiziki altın talebinde ciddi bir azalma olduğu, altın fonlarına olan ilginin ise yükseldiği belirtil-di. Bu arada nisan ayında çey-rek altın üretiminin bir önceki aya göre yüzde 99.74 oranında azaldığı ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gram altın 525 lirayı gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.