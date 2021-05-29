Gram altın 525 lirayı gördü

Altın fiyatları yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Gram altın dün 525.152 lira-yı görürken, ons altın, ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen Fed üyelerinin mesajlarıyla 1900 dolara dayandı. Çeyrek altın ise 900 liraya yaklaştı. Yatırımcıların son dönemde fiziki altın talebinde ciddi bir azalma olduğu, altın fonlarına olan ilginin ise yükseldiği belirtil-di. Bu arada nisan ayında çey-rek altın üretiminin bir önceki aya göre yüzde 99.74 oranında azaldığı ifade edildi.