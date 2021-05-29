Hedefimiz 2023’te 100 bin varil petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni keşiflerle birlikte 2023 hedeflerinin 100 bin varil petrol çıkarmak olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Aydın'a gelen Bakan Dönmez, Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri tarafından karşılandı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anarak konuşmasına başlayan Bakan Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kara alanında yaptıkları petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan keşifleri kamuoyu ile paylaştığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihinin en büyük keşfini açıklamıştık.

Türkiye Petrolleri sadece denizde arama üretim yapmıyor, karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermişti. Onların da meyvelerini hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya da, günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl üretimimiz 51 bin 600 varildi petrolde.

Bu yıl ki keşiflerle birlikte 60 bin varilin üstüne çıkmış olduk. Hedefimiz 2023 yılında bu rakamı 100 bin varile çıkarmak" diye konuştu.



GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA

Petrol ve doğalgazla ilgili karadaki mevcut sahalarda da arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bu son Karadeniz'deki keşif hariç, yani mevcut karadaki sahaları kastediyorum. Arama yapılıp betonlanmış sahalarda da özel olarak çalışıyorduk. Oradan da netice almaya başladık. Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 45 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var, "Arayanlar ancak bulur".

Hem karada hem denizde hidro karbon zenginliklerini, bunun yanı sıra yer altı kaynaklarımızı bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi bir amacımız misyonumuz var. Yerli kaynakları yerli teknolojiyi insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz.

Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmamız gerekiyor. Onu da hep birlikte başaracağız."



AYDIN'DA 6 MAHALLEYE DOGALGAZ MÜJDESİ

BAKAN Dönmez, son 18 yılda Aydın'ın elektrik ve doğalgaz altyapısında 4.66 milyar lira yatırım yapıldığını belirterek, ilde bu yıl içerisinde 400 milyon TL altyapı yatırımı yapılacağının müjdesini verdi. Aydın'ın 1500 megavatlık kurulu güce sahip aktif 203 santral ile elektrik üretiminde ülkede önemli bir yeri olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, kentte 6 ilçeyi daha doğalgaza kavuşturacaklarını ifade etti. Dönmez, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve Yılmazköy mahallesinde jeotermal santralinde incelemede bulundu.