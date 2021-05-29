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Haberler Ekonomi Son dakika: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği için tarih belli oldu!

Son dakika: Çalışma ve İşsizlik Ödeneği için tarih belli oldu!

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , 'Mayıs ayına ilişkin Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği için tarih belli oldu!
AA

29.05.2021, 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021, 12:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

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