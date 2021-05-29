Son dakika: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği için tarih belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

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