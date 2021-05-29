Türkiye’yi en çok Mısırlılar tercih etti

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların geçen yılın ilk çeyrek dönemiyle bu yılın aynı döneminde Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını analiz etti. Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre 2020 yılının birinci çeyreğinin sonunda 2 milyon 147 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri bu yılın aynı döneminde yüzde 1 azalarak 2 milyon 123 bin 438 metrekare oldu.

KÖRFEZ'İN İLGİSİ AZALIYOR

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde toplam 9 bin 887 adet konut satıldı. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı ilk 3 ayda yüzde 3,8'e yükseldi. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, ilk sırada Mısır yer alıyor. Bu kategoride bir önceki yılın birincisi Ürdün'ün yerini alan Mısır'ı Filistin, Almanya, Afganistan, Yemen, Rusya Federasyonu, Irak, İran, Kazakistan ve Çin takip ediyor. 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam konut satış adedinde ise İran ilk sırayı aldı. Yabancı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir ağırlığa sahip olan Körfez ülkelerinin, 2020 yılının birinci çeyreğinde yaptıkları yatırımlar 2021 yılının aynı döneminde yüzde 29,3 oranında azalarak, 371 bin 710 metrekareye düştü.



BURSA'YI SEÇTİLER

En çok tercih edilen illerde toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında bu yılın ilk çeyreğinde yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Bursa olurken, Bursa'yı sırası ile Antalya, İstanbul, Konya, Sakarya, Mersin, Yalova, Muğla, Ankara, İzmir ve Samsun izledi.