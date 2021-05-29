MECLİS'TE görüşülen yapılandırma paketinin kapsamı genişletilerek yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da kapsama alındı. Çıkan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yurt dışındaki öğrencilerin 3 ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurması gerekiyor. Uygulama öğrenimi süren öğrencileri de kapsayacak.
HAZAL ATEŞ
Yurt dışındaki ögrencilerin borçları da yapılandırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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