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Haberler Ekonomi Yurt dışındaki ögrencilerin borçları da yapılandırılıyor

Yurt dışındaki ögrencilerin borçları da yapılandırılıyor

Yurt dışındaki ögrencilerin borçları da yapılandırılıyor

29.5.2021

MECLİS'TE görüşülen yapılandırma paketinin kapsamı genişletilerek yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da kapsama alındı. Çıkan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yurt dışındaki öğrencilerin 3 ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurması gerekiyor. Uygulama öğrenimi süren öğrencileri de kapsayacak.

HAZAL ATEŞ

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