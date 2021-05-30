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Haberler Ekonomi Ankara Altındağ'da icradan satılık daire

'da icradan satılık daire

'nın ilçesinde bulunan 80 metrekare daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Ankara Altındağ'da icradan satılık daire

30.05.2021, 10:05

Mahkeme Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan 80 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binanın bulunduğu sitenin yaklaşık 45-50 yıllık olduğu, binanın zemin + 4 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluştuğu, binanın girişinin zemin kattan site içi ortak alandan sağlandığı da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 27.07.2021 10:20 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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