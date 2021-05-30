AVM ve zincir marketler için yeni kriterler geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AVM ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifiyle ilgili çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığında önümüzdeki hafta ilgili tarafların katıldığı bir toplantı yapılacak ve teklifin kısa sürede Meclis gündemine taşınması sağlanacak. Taslaktaki bazı düzenlemeler şöyle:

PAZAR GÜNÜ KAPALI:

Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Ayrıca pazar günleri tamamen kapalı olması formülü de gündemde.

200 METRE MESAFE:

Teklifte mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması maddesi olacak.

AYNI SOKAK VE KÖYLER:

Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak. Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak. Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek.

TELEFON, SİGARA, MOBİLYA:

Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.

AVM'LER ARASI 5 KİLOMETRE:

Yeni açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe bulunacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN