Aydın’ın ihracatı Nisan’da rekora koştu

AYDIN Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, kentin ihracatında geçen ay rekor artış olduğunu söyledi. Şahin "İlimizin Nisan ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,4 artarak 84,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda da yüzde 7,5 yükseliş oldu" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ

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