Denizli, enerji şehri olarak öne çıkıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda yıldızı parlayan Denizli'nin bir enerji kenti olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Düne kadar sadece devletlerin yarıştığı bir rekabet ortamı vardı ama artık bugün kentler yarışıyor" dedi. Denizli'ye bir dizi program için gelen Bakan Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Ziyarete Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör eşlik etti. Bakan Dönmez, "Denizli, sanayide, tarımda, turizmde bölgenin gelecek vadeden şehirlerinden birisi. Enerji kenti olarak da öne çıkıyor. Sayın Başkan Osman Zolan'ı belediyelere böyle bir vizyon kazandırdığı için tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan Dönmez, Aydın'da jeotermalin ne incir üretimine, ne insan sağlığına zararının olmadığını söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP / KAZIM YÖRÜKCE