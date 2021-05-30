Emeklilerin temmuz maaş zamları netleşiyor

Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını bekliyor. Emekli maaşına yapılacak zammın belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Maaşlara artışlar ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki sefer gerçekleştiriliyor. Gelecek hafta Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Böylece maaş artışı için gerekli 5 aylık enflasyon rakamı belli olacak.

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamı açıklanmış durumda. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zam oranına çevrilirken, netleşen 4 aylık enflasyon oranına göre beklenen maaş zammı oranı yüzde 5.45 çıktı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 oldu. Anketteki bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

EN DÜŞÜK 2 BİN 605 LİRA

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşlar hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.