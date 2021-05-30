  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi En kaliteli zeytinyağı Türkiye’de belirlenecek

En kaliteli zeytinyağı ’de belirlenecek

En kaliteli zeytinyağı Türkiye’de belirlenecek

30.5.2021

ULUSLARARASI zeytinyağı kalite yarışması Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. 31 Mayıs'ta Edremit'te gerçekleşecek yarışmada, dünyanın en iyi zeytinyağı belirlenecek. Natürel sızma zeytinyağı yarışması Anatolian IOOC, dünyanın en iyi zeytinyağlarının belirlendiği sıralama olan EVOO World Ranking çatısı altında Türkiye'de gerçekleşecek. 8 ülkeden, 24 jüri üyesinin katılımıyla, Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde 31 Mayıs'ta ilk kez Edremit'te düzenlenecek yarışmanın panel liderliğini İtalyan Antonio Giuseppe Lauro yapacak. Yarışmada dünyanın her yerinden zeytinyağı örnekleri olacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En kaliteli zeytinyağı Türkiye’de belirlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.