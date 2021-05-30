En kaliteli zeytinyağı Türkiye’de belirlenecek

ULUSLARARASI zeytinyağı kalite yarışması Türkiye'de ilk kez düzenlenecek. 31 Mayıs'ta Edremit'te gerçekleşecek yarışmada, dünyanın en iyi zeytinyağı belirlenecek. Natürel sızma zeytinyağı yarışması Anatolian IOOC, dünyanın en iyi zeytinyağlarının belirlendiği sıralama olan EVOO World Ranking çatısı altında Türkiye'de gerçekleşecek. 8 ülkeden, 24 jüri üyesinin katılımıyla, Oleolog Birsen Can Pehlivan'ın direktörlüğünde 31 Mayıs'ta ilk kez Edremit'te düzenlenecek yarışmanın panel liderliğini İtalyan Antonio Giuseppe Lauro yapacak. Yarışmada dünyanın her yerinden zeytinyağı örnekleri olacak.

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