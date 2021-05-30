KOSGEB desteğiyle 100 bin genç işe girdi

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 8 yılda işletmelere verdiği 832 milyon liralık "Nitelikli Eleman Desteği" sayesinde 99 bin 173 yeni istihdam oluşturuldu. KOSGEB, 54 bin 650 işletmeye destek verirken, firmalar 64 bin 161 kez bu desteklerden faydalandı. İşletmelerin yüzde 90'ı hayatta kaldı. Projeyle desteklenen işletmelerin büyük kısmı faaliyetlerine devam etti. İşletme başına düşen destek tutarı 15 bin 231 lira olurken işletmelerin yüzde 2,2'si destekleri 3 dönem boyunca kesintisiz kullandı.

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