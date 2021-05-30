Mersin'de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip ve 140 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda, salon, mutfak, banyo,wc,antre ve üç balkondan oluştuğu da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 06.07.2021 14:00 belirlendi.